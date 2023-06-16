الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إسبانيا تهزم إيطاليا بثنائية وتنتظر كرواتيا في نهائي دوري أمم أوروبا

إيطاليا وإسبانيا
إيطاليا وإسبانيا

بلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الإيطالي 2 /1، في الدور قبل النهائي من البطولة.

ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي من المسابقة، حيث كان قد نجح في ذلك في الموسم الماضي بفوزه بنفس النتيجة على إيطاليا في قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في النهائي 1/2.

ويواجه المنتخب الإسباني في النهائي نظيره الكرواتي والذي نجح في بلوغ الدور ذاته بفوزه على هولندا، مستضيفة المرحلة النهائية من البطولة، 4 /2 أمس الأربعاء.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق يرمي بينو في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح شيرو إيموبيلي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 88 سجل خوسيلو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني.

وتقام المباراة النهائية للبطولة، الأحد المقبل، على أن يشهد اليوم ذاته مباراة  المركز الثالث بين هولندا وإيطاليا.

منتخب اسبانيا منتخب إيطاليا منتخب كرواتيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية

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