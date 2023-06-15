الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح (فيديو)

احتفال لاعبي منتخب
احتفال لاعبي منتخب مصر مع محمد صلاح

احتفل لاعبو المنتخب الوطني الأول بعيد ميلاد محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجدهم في معسكر الفريق بالمغرب.

ويحتفل الدولي المصري محمد صلاح بعيد ميلاده الـ31، اليوم الخميس، بعد حصوله على إذن بمغادرة معسكر الفراعنة وعدم خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وشهدت أجواء الاحتفال بنجم منتخب مصر، حالة من المرح بين اللاعبين الذين رقصوا على أغنية "إيه اليوم الحلو ده".

وحرص أفراد بعثة منتخب مصر على مصافحة محمد صلاح وتهنئته بعيد ميلاده وتأهل الفراعنة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا بهدفين لهدف، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024.

محمد صلاح منتخب مصر لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح عيد ميلاد محمد صلاح ليفربول

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