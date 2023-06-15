تشكيل مباراة إسبانيا وإيطاليا فى نصف نهائي دورى الأمم الأوروبية

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، ولويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في دوري الأمم الأوروبية.

ويحل منتخب إيطاليا ضيفًا على إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وينتظر منتخب كرواتيا، الفائز من تلك المباراة لمواجهته في نهائي البطولة الأوروبية يوم الأحد المقبل.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا أمام إسبانيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - تولوي - بونوتشي - أتشيربي

خط الوسط: دافيد فراتيسي - جورجينيو - باريلا

خط الهجوم: زانيولو - إيموبيلي - سبينازولا.

أما تشكيل إسبانيا فضم كلاً من:

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: خيسوس نافاس - روبين لو نورماند - لابورت - خوردي ألبا

خط الوسط: رودري - ميكيل مورينو - رودريجو - جافي - بينو

خط الهجوم: موراتا.