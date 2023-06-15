محلل اقتصادى عن اكتشافات الغاز فى المغرب: تقلل التبعية للخارج

علق حسن أنلفوس، المحلل الاقتصادي، على اكتشافات المغرب الجديدة في مجال الغاز، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة تغطي ما بين 9 إلى 10% من الاحتياجات الوطنية، وهذا يأتي ضمن الاستراتيجية التي يعمل عليها المغرب بمجال الطاقة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن المغرب يسعى لتنويع مصادر الطاقة وتقليص التبعية حيث إن المغرب يستورد ما يقارب 98% من احتياجاته من الطاقة من الخارج، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة ستلبي جزءًا من الاحتياجات المحلية.

وتابع أن مراحل الإنتاج تأخذ وقتًا طويلًا، بالإضافة لعمليات النقل والدمج في محطات شبكات الكهرباء، ولهذا المغرب اتخذ مجموعة من التشريعات لتلافي ذلك.