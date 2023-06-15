الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل الشعب الجمهوري: عقد الحوار الوطني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال نشأت صلاح، أمين لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إن عقد الحوار الوطني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعيه إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسلم وتمنح الجميع المشاركة بالنقاش.

وأضاف خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، "أحسن جلسة تؤكد أهمية الموارد الوطني هي الجلسة الأولى وجلسة دعم وتمكين الشباب".

وأشار إلى أن ريادة الأعمال هو الدافع للمجتمع وهي من أولويات حزب الشعب الجمهوري القصوى ونساعد الشباب في تحويل مشروعاتهم إلى واقع والتواصل مع أصحاب المشروعات بهدف توفير التمويل.

الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الجمهوري تمكين الشباب حزب الشعب الجمهوري

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