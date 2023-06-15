ممثل الشعب الجمهوري: عقد الحوار الوطني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال نشأت صلاح، أمين لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إن عقد الحوار الوطني مبادرة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعيه إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسلم وتمنح الجميع المشاركة بالنقاش.

وأضاف خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، "أحسن جلسة تؤكد أهمية الموارد الوطني هي الجلسة الأولى وجلسة دعم وتمكين الشباب".

وأشار إلى أن ريادة الأعمال هو الدافع للمجتمع وهي من أولويات حزب الشعب الجمهوري القصوى ونساعد الشباب في تحويل مشروعاتهم إلى واقع والتواصل مع أصحاب المشروعات بهدف توفير التمويل.