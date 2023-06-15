الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين تنظيم حزب الجيل: جلسة الصحة بالحوار الوطني عالجت جميع العقبات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال إن جلسه الصحة كانت من أهم الجلسات التي ناقشت التحديات التي تواجهة المنظومة الصحية في مصر، وطرح الفرص في منظمومة التأمين الصحي الشامل.
تابع  أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل لم يأخذ قدره الإعلامي، على الرغم من أهميته الكبري، فهو أشبه ببروتكول تعاون بين الدولة والمواطن، إذ يكفل للمواطن حقه في المنظومة الصحية، وجلسة اليوم عالجت بعض الأزمات التي تواجهة تعميم هذه المنظمومة.

وبدأت منذ قليل جلسات  لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي 13 يونيو الجاري عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

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