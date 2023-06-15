الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فوزي: مناقشات الحوار الوطني وضعت اليد على الشواغل والمشكلات

محمود فوزي
محمود فوزي

أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بما شهدته لجنة الشباب من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، موضحًا أن المناقشات متجددة ومتنوعة ووضعت اليد على الشواغل والمشكلات بدون مواربة.

وتوجه فوزي، خلال كلمته فى جلسة لجنة الشباب، بالشكر للدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقرر اللجنة، وزكي القاضي المقرر المساعد، على النماذج التي شاركت في المناقشات والتي كان من الصعب أن نراها إلا من خلال الترشيحات التي قدموها.

وثمن فوزي تنوع الأعمار والتخصصات والأشخاص، مؤكدا أن الجلسة من أكثر الجلسات تنوعا وتحقيقا لمستهدفها، مشير إلى أن النائب أحمد فتحي تمسك برأيه مع مجلس الأمناء بتوجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من المشاركين، والذي كان يشكل عبئا على الأمانة الفنية، إلا أن المناقشات والمشاركين أوضحوا أنه كان محقا في تصميمه والتمسك برأيه.

الامانة الفنية للحوار الوطني المحور المجتمعي النائب أحمد فتحي خالد عبد العزيز رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محور المجتمعي

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