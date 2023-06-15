إصابة 3 فى حادث مرورى بالإسماعيلية

أصيب 3 مواطنين بإصابات مختلفة نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بكوبرى الرياح بالقنطرة غرب على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مدير أمن الاسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق الإسماعيلية بورسعيد أسفل كوبرى الدوران بقرية الرياح، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وكشفت مصادر عن أن الحادث اصطدام سيارة ملاكى أسفل كوبرى الدوران بقرية الرياح، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، هم "محمد. س"، "جمال الدين. أ"، "ناهد. م"، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبو خليفة.