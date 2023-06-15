"مياه الشرب" بالإسكندرية تنظم ورشة عمل مع الوكالة الدولية الألمانية

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورشة عمل على مدار يومين بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول خطط الأعمال لتطوير الآداء بالشركة وتحديد الموازنات السنوية بدقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأشاد جابر - في بيانٍ اليوم الخميس - بالدور الفعّال للحضور من مختلف القطاعات خلال ورشة العمل، وقدم أزكى تحيّاته للقائمين بالعمل، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار على المستوى العِلمي والعملي.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك في إطار إعداد وتطوير خطة الأعمال لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والمرتبطة بتحسين الأداء وتحديد الموازنات السنوية بدقة.

وذكر البيان أن خبراء من الوكالة الدولية الألمانية استكملوا ورش العمل المتعلقة بخطط الأعمال للشركة، والتي تهدف إلى التعريف بالخطة الاستراتيجية والمحاور وخطوات إعدادها وصياغة الأهداف الاستراتيجية والأهداف التكتيكية للشركة.