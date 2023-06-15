الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل "الإصلاح والنهضة": الحوار الوطني يجعلنا أكثر إدراكًا لمشاكلنا

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

تقدم طه أحمد، عضو حزب الإصلاح والنهضة وممثل التيار الإصلاحي الحر، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توصيتة أمس بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأضاف ممثل التيار الحر، خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، أن ريادة الأعمال تواجه عدد من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمي، وعدم وجود تعريف قانوني داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة.
وقدم ممثل التيار الحر عدد من التوصيات وهي عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التي ترفض تعيينهم طبقا نسبة الـ٥٪.

وتابع “وإيجاد شكل قانوني للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق، وكذلك تخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب في تأسيس الشركات، وربط مخرجات البحث العلمي لريادة الأعمال بصناديق خاصة لدعم شركات ريادة الأعمال التي تحتاج تمويل أكبر بعد عملها”.

الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي المحور المجتمعي بالحوار الوطني حزب الإصلاح والنهضة تمكين الشباب

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