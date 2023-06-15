مقرر مساعد لجنة الصحة: دورنا تجميع الآراء وصياغة التوصيات بشأن الرعاية الصحية

قال محمد حسن خليل، مقرر مساعد لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه شرف بالمشاركة في التحضير مع المسؤولين عن الحوار الوطني بالتحضير لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال.

وأوضح الدكتور محمد حسن خليل، أن المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات، وليس توجيه الآراء، موضحًا أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن آخر الإحصائيات حتى تكون المناقشات وتبادل الآراء بناءً على قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود.

وأكد المقرر المساعد للجنة الصحة بالمحور المجتمعي، أن المشاركين لهم الدور الأكبر في الوصول إلى التوصيات المأمولة.

وتناقش جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما تناقش اليوم أيضًا ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.