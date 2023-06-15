الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة الحوار الوطنى: الرئيس السيسى وضع مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار

راندا مصطفى
راندا مصطفى

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن الحوار ليس مَكْلمة، وإنما غايته الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، وذلك في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.

وقالت مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، إن جميع المصريين وكذلك جميع القائمين شعروا بالفخر بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى الضوء الأخضر بأن تؤخذ مخرجات الحوار بعين الاعتبار، سواء إن كان ذلك تحت سلطته أن تحت سلطة البرلمان.

وأكدت مقرر صحة الحوار الوطني أن كلمة الرئيس السيسي وضعت مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار الوطني، لتؤكد أن الحوار ليس مَكْلمة، لذلك نحتاج لحوار عقلاني محترم، يكون في حق الاختلاف زيادة القواسم المشتركة، فالحوار مسئولية مشتركة بين الجميع ليكون حوارًا عمليًا وجادًا، مشددة على أنه لا وطن بدون صحة أو تعليم.

الرئيس السيسي الحوار الوطنى الضوء الأخضر لجنة الحوار الوطني كلمة الرئيس السيسي مخرجات الحوار

الأكثر قراءة

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

مدبولى يغادر القاهرة فى مهمة إفريقية للمساهمة بتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

الرئيس السيسى يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس السيسى يفتتح ميناء السلوم البرى عبر الفيديو كونفرانس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى