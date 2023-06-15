صحة الحوار الوطنى: الرئيس السيسى وضع مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن الحوار ليس مَكْلمة، وإنما غايته الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، وذلك في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.

وقالت مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، إن جميع المصريين وكذلك جميع القائمين شعروا بالفخر بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى الضوء الأخضر بأن تؤخذ مخرجات الحوار بعين الاعتبار، سواء إن كان ذلك تحت سلطته أن تحت سلطة البرلمان.

وأكدت مقرر صحة الحوار الوطني أن كلمة الرئيس السيسي وضعت مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار الوطني، لتؤكد أن الحوار ليس مَكْلمة، لذلك نحتاج لحوار عقلاني محترم، يكون في حق الاختلاف زيادة القواسم المشتركة، فالحوار مسئولية مشتركة بين الجميع ليكون حوارًا عمليًا وجادًا، مشددة على أنه لا وطن بدون صحة أو تعليم.