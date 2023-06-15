الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد فتحى: جولات على 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطنى

أحمد فتحي
أحمد فتحي

رحب النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، بالمشاركين في جلسة اليوم، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وقال مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولها هل الحوار الوطني سيحقق المطالب التي نحتاجها؟.

وأكد مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة في مجال الشباب، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن أن عام 2019 هو عام الشباب والذي يهدف إلى معرفة مطالب الشباب، وعلى هذا الأساس قام الرئيس بعمل مؤتمر الشباب، فضلًا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.

واستكمل: ولتمكين الشباب تمكينًا سياسيًا حقيقيًا، تم عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أن الأحزاب قامت بدور محترم واستطاعت تمكين الشباب من دخول البرلمان، لكن الشباب محتاج للمزيد والمزيد.

وأكد فتحي أن مقرر اللجنة والمقرر المساعد، دورهم البحث عن مشكلات الشباب والسماع للمقترحات، لافتًا إلى أنه بالفعل تم عمل جولات في النجوع والقرى والجامعات.

وتابع: تم عمل جولات على 108 جامعات لمعرفة مقترحات الشباب من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن المقترحات كلها قابلة للتنفيذ كما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر أمس.

الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب أحمد فتحي امناء الحوار الوطني لجنة الشباب في الحوار الوطني

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