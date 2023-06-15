مصرع طفل دهسته سيارة فى منشأة القناطر بالجيزة

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى طريق نكلا- المناشى بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق فى منشأة القناطر وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل، ما تسبب في وفاته.

جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.