الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يكشف عن قميص الموسم الجديد 2023 / 2024

قميص برشلونة الجديد
قميص برشلونة الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن القميص الجديد للفريق الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

قميص برشلونة الجديد لموسم 2023/ 2024

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، صور القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وجاءت صور القميص الجديد لفريق برشلونة تحت شعار: "نحن نجمع جيلًا جديدًا من الرياضيين والفنانين والنجوم".

ويأتي قميص برشلونة الجديد لموسم 2023/ 2024، برعاية شركة "نايكي" الأمريكية المتخصصة في المستلزمات الرياضية.

ويتميز قميص برشلونة الأساسي في الموسم المقبل بألوان الفريق المعروفة الأحمر والأزرق، وظهر في الصورة الرسمية مجموعة من لاعبي الفريق الأول للرجال والنساء.

وشارك في الحملة الدعائية لقميص برشلونة الجديد، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، مثل: روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، مارك أندريه تير شتيجن، عثمان ديمبلي، جول كوندي، ماركوس ألونسو، إريك جارسيا، فيران توريس، رونالد أروخو، أنسو فاتي، جافي وأليخاندرو بالدي.

يذكر أن فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2022/ 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

قميص برشلونة الجديد لموسم 2023/ 2024

 

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