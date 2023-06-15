الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يستعجل إدارة الأهلى للموافقة على عرض الوكرة القطرى

حمدي فتحي
حمدي فتحي

طلب حمدي فتحي لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، حسم مصيره في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق مؤخرًا.

وكشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء عن أن اللاعب تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب التتويج باللقب الإفريقي، في استعجال إدارة النادي بحسم قرار رحيله إلى الوكرة القطري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حمدي فتحي حصل على موافقة وترحيب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأشار إلى أن مدير الكرة أخطر اللاعب بانتظار زيادة العرض القطري، والذي تبلغ قيمته 3 ملايين دولار، ولكن إدارة نادي الأهلي ترغب في الحصول على 5 ملايين، ويتم التفاوض في الفترة الحالية على المقابل المادي في ظل رغبة كولر في جلب صفقات جديدة.

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة عقب عودة اللاعب من المغرب، والمشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا من أجل الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده الجديد.

كولر الاهلى حمدى فتحى محمود الخطيب الوكرة القطري

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