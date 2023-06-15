الرئيس السيسى: لكى تصنع الأمل يجب أن تبنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لكي تصنع الأمل يجب أن تبني بشكل كبير، مضيفًا: "مش تبني طريق زي ما الناس فاكرة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "أنا بقول الكلام ده علشان الناس في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة، الناس عاوزة تعيش".

وتابع: "حد ييجي يقولك إحنا عاوزين نعطي فرصة للحريات أكتر والناس تتكلم، صح بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر، إن مكنتش تعمله ده وتشعره بالأمل".

وأكد الرئيس السيسي أن الأموال التي خُصصت لوزارة النقل بلغت 2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ30 عامًا الماضية لم تحصل الوزارة على هذا المبلغ.