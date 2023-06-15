رئاسة شئون الحرمين توفر سبل الضيافة لحجاج بيت الله الحرام ضمن "حفاوة"

قدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتي شئون المسجد الحرام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، الضيافة والاحتفاء لحجاج بيت الله الحرام ضمن مبادرة "حفاوة" التي تندرج ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر.

وأوضح وكيل الرئيس العام المساعد بالمسجد الحرام جنادي بن علي مدخلي، في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام تزامنًا مع دخول موسم الحج 1444هـ، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، وتوفير أفضل الخدمات التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة ضيف الرحمن.

وفي سياق متصل نظمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة التدريب والشئون التطويرية التابعة للإدارة العامة للتواصل والتطوير، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامج "مهارات الحوار مع الحاج والمعتمر"، ضمن مبادرة "وذكّر".

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والشئون التطويرية بالرئاسة شعاع بنت جميل فلمبان، في تصريح أن البرنامج شارك فيه (42) مستفيدة، وتطرق لعدة محاور منها: "مكانة الحرمين الشريفين، والسمعة والانطباع وأثرها في نفوس ضيوف الرحمن، ووقفة الاختلاف والتنوع، واستقبال ضيوف الرحمن، ومهارات التعامل مع الجموع، وفن الحوار والأخلاقيات"، مبينة أن البرنامج يهدف لتطوير منظومة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معايير الجودة لخدمة الحرمين الشريف.

