الخميس 15 يونيو 2023
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مصر

"التخطيط": الانتهاء من 340 مشروعاً تنموياً في 7 قطاعات بالدقهلية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، وذلك في محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ "خطط المواطن" التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي، والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى "متابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه"، والانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة. 
واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع "التعليم الجيد"، أوضح أنه تم الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1130 فصل، وبالنسبة للهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب.

ولفت إلى استفادة 35 ألف مواطن من مشروعات شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي، وحوالي 60 ألف مواطن من مشروعات محطات المعالجة، وحوالي 140 ألف مواطن من مشروعات خزانات المياه العلوية. 
وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء من 26 مشروعاَ ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، نتج عنها تركيب 300 عامود إنارة، فضلاً عن إنشاء محطة محولات قولنجيل والمنصورة الجديدة. 
وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وتطوير 8 وحدات محلية ومجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم، وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم. 
وبخصوص الهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع (المقدام، أم ياسين، أبو القراميط، مبارك، البصراط، الجوابر، اليوسيفية) بطول 30 كم، كما تم الانتهاء من 39 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، نتج عنها استكمال إنشاء مصنعي تدوير القمامة في المنزلة والسنبلاوين، وتوريد 1315 معدة نظافة.
وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالدقهلية، أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 6 مجمعات خدمات زراعية، و13 وحدة صحية، و4 وحدات إسعاف، و4 محطات معالجة الصرف الصحي و4 محطات مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 17 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 14 قرية.

ونوه بأنه بنهاية العام المالي (22/2023) سيتم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن "حياة كريمة" في المحافظة بالكامل.

وزارة التخطيط محافظة الدقهلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية المستدامة مشروعات حياة كريمه

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