الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى "الدناقلة" بسوهاج

محطة معالجة صرف صحى
محطة معالجة صرف صحى الدناقلة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاة، والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 25 فدانًا، وتبلغ طاقتها التصميمية ٣٥ ألف متر مكعب لكل يوم.

ومن جهته؛ أوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، أن محطة معالجة صرف صحى الدناقلة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة، وأن مشروعات الصرف الصحي تسهم في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

على جانب آخر، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمركز جرجا بسوهاج ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحى لتوصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 وأضاف أن استطلاعات الرأى تهدف أيضًا إلى التعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث قام مسئولو التوعية بالشركة بإجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.
وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، لافتة إلى أنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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