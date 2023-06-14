أحد أقارب قتيل إمبابة: "المتهم قتل يوسف قدام الجيران بسبب الشقة"

تعرض الشاب" يوسف" صاحب الـ19 عامًا للاعتداء الوحشي من قبل ابن خالته بطعنة نافذة في الصدر سقط على إثرها جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، فكانت البداية منذ 4 سنوات، عندما توفت والدة الشاب وتركت شقة سكنية له بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، ومن هنا بدأت الخالة في تحريض نجلها" المتهم" لإجبار " يوسف" على التنازل عن الشقة وأخذها منه مقابل 10 آلاف جنيه.

المتهم هدد "يوسف" بالقتل قبل الجريمة بأيام

لم يوافق الشاب" يوسف" على كلام ابن الخالة ولم يقبل أن يضع إمضته على أوراق بيع الشقة له، الأمر الذي جعل الوضع يتطور بينهما، ويبدأ المتهم بتهديده بالقتل إذا لم يوافقه على الأمر.

وأكمل يوسف حياته ولم يكن يتوقع أن حياته ستنتهي على يد ابن خالته، فبعد يوميًا طويلاً في العمل عاد الشاب لمنزله، ليتفاجأ بوجود المتهم ومعه 4 أشخاص من أصدقائه، داخل الشقة، وعندما تحدث معه عن سبب وجوده انهال عليه بأفظع الشتائم والضرب، ليبدأ الجيران في التدخل لفض تلك المشاجرة، وفقًا لما ذكره أحد أقارب المجني عليه في حديثه لـ " الدستور"

قتله في عز النهار أمام الجميع

وأوضح أن الجيران لم يستطيعوا فض المشاجرة التي نشبت بينهما، ليبدأ المتهم في الاعتداء على ابن خالته بالضرب المبرح بمساعدة أصدقائه ومن ثم أخرج سلاحا أبيض "سكينًا" وسدد طعنة نافذة له في الصدر على إثر إصابته سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وفر المتهم ومن معه هاربين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا" يوسف" بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع مشاجرة في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة وسقوط قتيل جراء المشاجرة، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص تبين من العثور على جثمان الشاب «يوسف» به طعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

بسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليه وشابين آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب الميراث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.