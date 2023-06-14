قناة الناس| أمين الفتوى يوضح سنن وأركان الطواف حول الكعبة المشرفة (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أي عبادة من العبادات إذا تأملنا فيها سنجد أن لها شروطًا وأركانًا وسننا، مؤكدًا أن الطواف له سنن منها أن يستلم الإنسان الحجر الأسود.

وأضاف أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحج له أركان، الركن الواحد منه له شروط وواجبات وسنن، منها ما يتعلق بركن الطواف فله واجبات وشروط وسنن، ومعنى سنن هذا الركن أشياء فاضلة رغّب الشرع الشريف في فعلها أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من فعله فصارت سنة لنا من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مؤكدًا أن المستحب فعله يثاب الإنسان عليه، لكن لو قام به عذر أو نسيه لا يؤثر في عبادته.

وأوضح: السنة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول مأثور عنه، فمن فعله واقتدى به أثيب عليه ثواب السنة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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