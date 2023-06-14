أكاديمى روسى يعلق على قرار أمريكا بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم

قال الأكاديمي الروسي أندريا تشوبريفن إن الاعتبارات الصحية في الحروب تحتل المرتبة الأخيرة، ويكون كلٌ مكرّس للنصر وأمريكا تهتم بانتصار أوكرانيا على روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية لن تصل للحرب النووية

أضاف تشوبريفن، خلال مداخلة عبر"سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قرارًا بتصعيد الحرب، لكنه لن يصل للحرب النووية، مؤكدًا أن قذائف اليورانيوم المنضب تأثيرها يكون عبر نشر الغبار الناتج بعد الاصطدام، ونشرت العديد من البحوث عن وجود تأثير لاستخدام هذه الذخائر بأحد الحروب الخليجية.

أشار إلى أن صورة المدرعات الغربية المدمرة بالمعركة لا تضيف لسمعة أمريكا في سوق السلاح العالمي؛ لأن المدرعات مهما كانت متقدمة تدمر في المعارك، مؤكدًا أن قرار تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم تتعلق بالنية لتهيئة الأسباب لخسارة روسيا وهذه الاعتقادات تتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى.