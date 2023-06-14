الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين: قرارات الرئيس السيسي اليوم أدخلت الطمأنينة بقلوب المواطنين

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قطع الشك باليقين فيما يخص الوضع الاقتصادي المصري، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، حيث حديث الرئيس بشفافية كان له مردود إيجابي واضح على توضيح كافة المسائل التي كانت عالقة بذهن المواطن.

قرارات الرئيس اليوم

وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعر الدولار وسعر الصرف كان يتغلب عليه الحزم والحسم والجدية، وذلك لأن تلك القضايا تمس الأمن القومي المصري، ولهذا طمأن الرئيس المواطنين أن الدولة المصرية لن تقوم بتعويم الجنية مرة أخرى قريباً.

التبعات الاقتصادية لقرارات الرئيس 

وتابع: "التبعات الاقتصادية بعد هذه التصريحات تتمثل في استقرار سعر الصرف في مصر، فشل خطة الذين قاموا بجمع  كميات كبيرة من الدولار من السوق السوداء لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباحهم الشخصية".

واستطرد: "الرئيس السيسي قال إن مخرجات الحوار الوطني سيتم تنفيذها بشكل شخصي حال كانت في إطار صلاحياته، وباقي المخرجات التي لا توجد في خانة صلاحيات الرئيس فسوف يتم المناقشة في البرلمان من أجل التنفيذ".

تامر أمين قرارات الرئيس النهار اخر النهار المؤتمر الوطنى للشباب

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