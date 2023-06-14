الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتفالًا بصعود "بلدية المحلة".. أول تعليق للمدير الفنى أحمد عبدالرءوف

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعرب أحمد عبدالرءوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، عن سعادته بعودة الفريق المحلاوي إلى الدوري الممتاز، بعد غياب 15 سنة عقب الفوز على دكرنس فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة. 

وقال عبدالرءوف إنه يوجه الشكر إلى اللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة مصطفى الشامي والحاج محمود الشامي، والجهاز المعاون الذي يضم حسام أسامة وعامر صبري وأيمن الطويل مدرب حراس المرمى وحمادة علوي مدير الكرة.

وأكد المدير الفني في تصريحات له، أن أجمل ما فى الصعود هو التأهل من ملعب دكرنس أبرز الملاحقين ليؤكد أن بلدية المحلة يستحق الصعود إلى الدوري عن جدارة واستحقاق بعد أن بذل الجميع قصارى جهدهم، مشيرًا إلى أنه يوجه الشكر لمجلس الإدارة والجماهير التى دعمته ووثقت فيه وأعطته الفرصة كاملة.

من جانبه، أعرب الحاج محمود الشامي، الرئيس السابق لنادي بلدية المحلة، عن سعادته بعودة بلدية المحلة، للدوري الممتاز بعد غياب 15 سنة.

وقال الشامي إن مجلس الإدارة برئاسة مصطفى الشامي والجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرءوف، بذلوا قصارى جهدهم فى دوري هو الأصعب والذى شهد هبوط المنصورة للقسم الثالث الذى كان يتصدر الدور الأول.

وقال عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، إن صناعة كرة القدم في مصر محتاجة الحماية، مشيرًا إلى أن الدخلاء على اللعبة  يهددون الصناعة، مشيرًا إلى أن التطوير على الورق ويجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص.

وأكد محمود الشامي أن بلدية المحلة، فى حاجة لدعم رجال الأعمال حتى يستطيع الاستمرار والعمل على تسويق اسم البلدية والحفاظ على حقوقه التجارية.

وأكد الشامي، أنه لا بد من استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرءوف، الذى يتميز بالخبرات والدراسة والفنيات، مع الوعد بصرف مكافأة الصعود إلى الدوري للاعبين الذين يستحقون كل تقدير.

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