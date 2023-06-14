الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة

الاجتماع
الاجتماع

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بضرورة إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

وكان الدكتور رضا حجازى عقد اجتماعًا، مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، حيث اعتمد الوزير نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام، وذلك حرصًا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وشدد على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات، أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

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