الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهم إنجازات الدولة لتطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة بـ 129 مليار جنيه

تطوير الموانئ البحرية
تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة

شهدت الدولة العديد من الإنجازات خلال الثماني سنوات الأخيرة في تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة وتطوير قدراتها اللوجستية.

ويعد تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة وتطوير والمناطق اللوجستية ضرورة لإعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر لتحقيق التكامل بين الموانئ وربطها بمناطق الاستثمار وتحويل البلاد لمركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وعملت الدولة على تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط في خطة شاملة وضعتها لتطوير تلك المنظومة التي يعبر من خلالها 90% من حجم تجارة مصر مع العالم.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها

وفي السياق، نستعرض أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتقدر بـ 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه بأيدي 50 ألف عامل ومشاركة 100 شركة قطاع خاص.

شمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كليو مترًا وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، لتصبح إجمالي أطوال أرصفة الموانئ المصرية 73 كيلو مترًا.

كما تم إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كيلو مترًا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويًا ونحو 22 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

وإعداد مخطط شامل لإنشاء 17 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا على مستوى الجمهورية، وميكنة 3 موانئ بتكلفة 20 مليون جنيه واستغلال الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%.

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