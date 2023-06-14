الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على ركنة.. إحالة المتهم بالتعدى على طالب بالشروق للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهم بالشروع فى قتل طالب بسبب مشاجرة نشبت بينهم ، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم “عاطف.م” قام بالتعدى على طالب بآله حادة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلاف حول ركنة السيارة ، فقام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بآله حادة.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من طالب يتهم فيه احد الأشخاص بالتعدى عليه بآله حاده بعد مشاجرة نشبت بينهم حول مكان ركنة السيارة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة المتهم ارتكابه الواقعة أشخاص التحريات الأمنية الشروع في قتل الشروق

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