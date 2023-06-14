الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد غياب 15 عامًا.. "بلدية المحلة" يهزم دكرنس ويصعد للدورى الممتاز

فرحة لاعبي البلدية
فرحة لاعبي البلدية بالفوز على دكرنس

بعد غياب 15 سنة عاد فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف للدوري الممتاز بعد فوه على دكرنس بـ 4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب دكرنس في الأسبوع الثلاثين والأخير للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني  الممتاز "ب".

بلدية المحلة تصدر المجموعة الثالثة بجدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا الذي فاز على المنصورة 2-1 وست نقاط عن دكرنس، وفي نفس الوقت اكتفى طنطا ودكرنس بالتأهل لدوري المحترفين مع أبوقير للأسمدة والجمهورية شبين.

بلدية المحلة حسم الأمور مبكرًا عندما سجل وحيد محسن الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف عبدالرحمن جمال الهدف الثاني في الدقيقة 24، وقبل أن يطلق الحكم الدولي محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول سجل إسلام سمير الهدف الثالث.

الشوط الثاني كان هادئا بعد حسم الأمور ونجح وحيد محسن في تسجيل هدفه الثاني، وهدف البلدية الرابع في الدقيقة 61 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم.

ومع نهاية اللقاء، تحول ملعب دكرنس إلى مسرح لاحتفالات الجهاز الفني ولاعبي بلدية المحلة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على مساندة الفريق، وقام اللاعبون بحمل مدربهم أحمد عبدالروؤف على الأعناق واستمرت الاحتفالات طوال الطريق من دكرنس إلى مدينة المحلة.

أحمد عبد الرؤوف 
دوري القسم الثاني بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف طنطا دكرنس

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