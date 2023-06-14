الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض التهاب العين الفيروسي وطرق الوقاية منه

التهاب العين
التهاب العين

أعراض التهاب العين الفيروسي وطرق الوقاية من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المرضى وأصحاب التهابات العين والجفاف.

وتنتقل العدوى الفيروسية إلى العين عن طريق حساسية الضوء أو بسبب التعرض المباشر إلى الشمس أو تهيج العين بسبب الحكة، لذلك يبحث الكثير من المرضى عن اعراض التهاب العين الفيروسي وطرق الوقاية من هذا الفيروس.

وتزامناً مع اهتمام الكثير لمعرفة أعراض التهاب العين الفيروسي حفاظاً على صحة العين من هذا الفيروس، يرصد موقع “الدستور” لكم في السطور التالية عن طرق الوقاية من التهاب العين الفيروسي لحماية الأسرة من انتقال العدوى من شخص لأخر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أعراض التهاب العين الفيروسي:

  • انتفاخ في جفن العين.
  • تهيج في العين واحمرارها وتكون إفرازات بيضاء وصفراء.
  • احمرار شديد في العين المصابة بالعدوى.
  • تورم في جفن العين.
  • تشوش في الرؤية.
  • التلاصق بين الجفون.
  • الشعور بالحكة في العين.
  • تساقط الرموش.
  • الشعور بحك العين بشكل مستمر.
  • الرؤية الضبابية.

طرق الوقاية التهاب العين الفيروسي

1 - الالتزام بالنظافة وغسل العين من الإفرازات والتقشرات.

2 - متابعة الطبيب والكشف على العين لتحصل على الدواء المناسب مع الالتهاب.

3 - كريمات لدهن جفن العين لتخفيف القشرة والتورم.

4 - استخدام المضادات الحيوية أو المضادات الفيروسية لتخفيف ألم العين.

5 - التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة حتى لا تتفاقم الإصابة.

والجدير بالذكر إذا كان يعاني المريض من تلك الأعراض المرضية يجب استشارة الطبيب أولاً لإجراء فحص مختبري لأنسجة العين التي تعاني من المرض، ليصف الطبيب الروشتة التي تتناسب لعلاج المرض من خلال قطرات العين المناسبة أو وضع الكريمات والمرهم لتهدئة جفن العين لكي لا تتعرض لطفيليات أو بكتيريا.

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