الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بالتنسيقية: الرئيس السيسي طمأن المصريين بقدرة مصر على عبور الأزمات وتوافر السلع

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

قال النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة اتسم بالمصارحة والمكاشفة، ووضع الشعب المصري أمام مسئولياته للعبور بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي فتح كل الملفات والموضوعات أمام المصريين واتسم حديثه بعرض الإنجازات التي حققتها الدولة لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية بالبيانات والأرقام، وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمصريين، وتأكيده بأن كل الأزمات التي عبرت بها مصر جاءت بتكاتف الشعب المصري.

وأضاف “فوزي”، أن الرئيس السيسي كشف أسباب اتجاه الدولة المصرية للزراعة التعاقدية لـ5 محاصيل الزراعية، وكشف حجم التحولات التي شهدها الريف المصري منذ 50 عاما وحتى الآن، وكيف كان ينتج الريف العديد من السلع والمحاصيل في السابق، ثم أصبح الآن يستهلك على عكس الماضي وهو ما أضاف تحديات جديدة على الدولة، كما تطرق إلى الزيادة السكانية وكيف وضعت تحدي أخر على الدولة لتوفير السلع لكل المصريين، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى رسالته التي يوجهها دائما للمصريين بضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وأن ينظرون إلى ما يحدث في بعض الدول من أزمات داخلية أدت لهجرة الملايين من شعوبها لمصر ولبلاد أخرى.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تصريحات الرئيس السيسي تضمنت رسائل طمأنة للشعب المصري على مستقبل مصر، وعبور تلك الأزمات وتأكيده توافر السلع ووجود مخزون استراتيجي للسلع لا تقل عن 6 أشهر خاصة للسلع الاستراتيجية، وأن الدولة المصرية قادرة على السيطرة على الأمور وستمر الأزمات على خير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كشف أيضًا أن الجامعات التي أنشأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قادرة على استيعاب الطلاب المصريين حتى عام 2050، وهو ما يكشف حجم اهتمام الدولة بالتعليم.

وأشار “فوزي”، إلى أن الرئيس السيسي حرص على الاستماع لكل أسئلة الحاضرين من مواطنين قرية الأبعادية، والرد عليها بكل شفافية، خاصة أن ردود الرئيس السيسي كانت بالأرقام سواء فيما يتعلق بعدد الحالات في مبادرة قوائم الانتظار وحجم دعم الدولة للمبادرة، أو حجم الإنفاق على تبطين الترع والمستفيدين من هذا المشروع، بالإضافة إلى التطوير الذي شهده القطاع الصحي في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومشروعات الدولة لمعالجة المياه وحجم الفدادين الزراعية التي ستستفيد من تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، وتوجيهه للفلاحين بضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية والحفاظ عليها.

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