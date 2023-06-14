الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة في القلب.. أول صور لشاب يوسف ضحية الميراث بإمبابة

المجني عليه
المجني عليه

حصل «الدستور» على أول صور للمجني عليه «يوسف» الذي قتل على يد ابن خالته بسبب خلافات على الميراث في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن وقوع مشاجرة في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة وسقوط قتيل جراء المشاجرة، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ والفحص تبين من العثور على جثمان الشاب «يوسف» به طعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وبسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليه وشابين آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب الميراث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

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المجني عليه يوسف ابن خالته ب الميراث المنيرة إمبابة

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