حادث بوابة حلوان يتصدر التريند.. القصة الكاملة "تحليل بيانات"

تسبب حادث حلوان الذي وقع أمس نتيجة اصطدام ميكروباص بسيارة تريلا في قذف الرعب والحزن بقلوب المصريين، وذلك بعد أن أسفر عن وفاة 15 شخصًا وإصابة 2، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات العزاء والتعاطف مع أسر الضحايا.

وكان قد اصطدم ميكروباص الصف، بسيارة نقل تريلا على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابات حلوان لطريق الكريمات "الطريق الصحراوي الشرقي"، وهو ما أدى إلى انتقال الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث وبالمعاينة أثبت أنه أثناء سير السيارة الميكروباص على الطريق الإقليمي اصطدمت بالسيارة من الخلف وهو ما أدى إلى تهشم السيارة الميكروباص بالكامل وتوقف الحركة المرورية على الطريق.

وباستخدام أدوات التحليل استطاعت "الدستور" أن تكشف عدد المنشورات التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تفاعلًا مع الحادث المؤسف.

فباستخدام أداة التحليل track my hashtag تبين أنه تم تداول 60 منشورًا يتداول الحديث عن الحادثة، وقد وصل المنشورات إلى 3091893 متفاعل.

ومثلت إعادة التغريد النسبة الأكبر في تداول المنشورات وذلك بنسبة 78.33% بواقع 47 منشور، وتلاه إعادة التغريد بنسبة 20% بواقع 121 منشور.

استشاري السلامة المرورية لهيئة الأمم المتحدة: تطوير الطرق قلل نسبة الحوادث ولكن زادت معدلات الخطورة

وتعليقًا على الحادث أوضح اللواء الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية لهيئة الأمم المتحدة في حديثه "للدستور" أن التطور الكبير الذي قامت به الحكومة المصرية في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة تسبب في تقليل معدلات حوادث الطرق، لافتُا إلى ما تؤكده أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

من جهة أخرى أكد الضبع أن هذا الأمر في الوقت نفسه تسبب فيما يعرف بزيادة معدلات خطورة الحادث، وهو الذي يعبر عن عدد الحوادث بالنسبة لعدد الوفيات مشيًا إلى أنه نتيجة السرعة على الطرق أصبح عدد الوفيات في الحادثة الواحدة كثيرة وكذلك عدد الإصابات الخطيرة.

أضاف أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بالعديد من ا لجهود للتقليل من معدلات تلك الحوادث وذلك باستخدام العديد من الأجهزة الرقابية المرورية مثل الكاميرات المتطورة وأحدث أجهزة الرقابة الرقمية، وكذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفيات ومتجاوزي السرعات.

ونصح خبير المرور بضرورة توعية المواطن من أجل أن يحرص على سلامة نفسه وسلامة غيره، من خلال تجنب السرعات التي وصفها بأنها طريقًا للجنون والهلاك وليس طريقًا للسلامة حتى وإن اعتقد البعض أنه طريقًا للوصول المنجز.

خبير مروري: يجب اعتراض الركاب على قيادة السائق بسرعة جنونية

ومن جهته نصح الخبير المروري أحمد مراد في حديثه "للدستور" أنه في الوقت الذي تعاني في فيه مصر من تقلبات الطقس وما يصحب ذلك من هبوب الرياح والعواصف والأمطار وما تسببه من ضبابية الرؤية يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة حرصًا على سلامة أنفسهم وسلامة من معهم، موضحًا أنه يجب كذلك التوعية على المواطنين الذين يستقلون الميكروباصات الأجرة، الاعتراض في حال كان يقود سائق المركبة بسرعة متجاوزة مشيرًا أنه في حال رفض الجميع هذا السلوك يضطر السائق إلى التخفيض من سرعته مشيرًا إلى أنه يجب تهديده كذلك في حال تحجاوز السرعاة بإبلاغ السلطات المسئولة.