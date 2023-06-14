محمود فوزى: اتفاق كلى على ثلاث قضايا داخل الحوار الوطنى

حرص المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على توضيح آخر ما توصلت له جلسات الحوار الوطني، وقال: "قد لا تتكرر هذه الفرصة كثيرًا، وحتى لا أُتهم أنني أهدرت فرصة مهمة، أقول أن الحوار الوطني لديه رؤية توافقية على ثلاثة موضوعات حتى الآن".

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموضوعات التي اتفق عليها الحوار الوطني حتى الآن متمثلة في تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، استحقاق دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وتابع: "حرصت على رفع تلك الموضوعات إلى الرئيس اليوم كوني أعلم جيدًا مدى دعمه الكبير للحوار الوطني منذ الانطلاق".