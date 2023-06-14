محافظ القاهرة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هي المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها في كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ.

كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP 27 خاصة أنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات، كما قدمت وسائل حل قابلة للتنفيذ للمشكلات، كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة محاضرة تعريفية عن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمركز الثقاقي التابع لمديرية الثقافة بالقاهرة بالسيدة زينب.

وتضمنت المحاضرة تعريف كامل بالمبادرة وشروط وآليات الاشتراك بها والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، والذي بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية يونيو الجاري.