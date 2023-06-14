الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمنيا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، عن ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية، منها 68 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 6 مخالفات تنوعت بين ( شهادة صحية، مجهولة المصدر، عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتيّ الصحة والطب البيطري وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحطات بيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة، لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وفرض الانضباط التمويني والتأكد من توافر كل احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بأحياء المدن والقرى يوميًا، وأنه وجه الرقابة التموينية باستمرار هذه الحملات بكل مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم وحسم وبدون أية استثناءات.

تموين المنيا تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة حملات رقابية وتفتيشية الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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