الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتحها السيسي.. 8 معلومات عن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة بالإسكندرية

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاحات بالإسكندرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية، عبر الفيديو كنفرانس، ضمن المشروعات التي افتتحها الرئيس خلال زيارته للمحافظة.


ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي:


-تضم وحدة زرغ النخاع بمستشفى المواساة الجامعي: 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها بالإضافة إلى غرفة فصل خلايا جذعية ونعمل حفظ وتجميد الخلايا.

-تم تنفيذ الوحدة عن طريق شركة متخصصة مصرية وصنعت الوحدة كاملة في دولة ألمانيا.

-الطاقة الاستيعابية السنوية للوحدة من 60إلى 70مريض زرع نخاع (ذاتي ومتبرع)

-الخدمة الوحدة 4 محافظات:( اسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ).

- تقدم الوحدة خدمات العلاج مجانًا سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي وبدون أي تكلفة إضافية على المريض.

-الوحدة تتبع جميع الإجراءات العالمية المتعارف عليها في اختيار المرضى وعلاجهم طبقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

-تساهم في تخفيض قوائم الانتظار لمريض زرع النخاع.

-تصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى200ألف  جنيه.

 

أفضل رعاية طبية للمرضى بوحدة زرع النخاع 

وكان قد أعلن الدكتور أشرف  الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بكلية الطب، في إبريل الماضي، عن عن بدء تشغيل وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفي المواساة الجامعي منذ أول أبريل 2023، واستقبال الحالات، وذلك لتقليل قوائم الإنتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أن قسم الباطنة بطب الإسكندرية يشهد تطورات في كافة وحداته، لافتاً أن وحدة زرع النخاع الثانية والتي تم بدء تشغيلها أبريل الماضى مجهزة بالكامل لتقديم خدمة متميزة للمرضى وتدريب صغار الأطباء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدة زرع النخاع مستشفى المواساة 7 كبسولات زرع نخاع الإجراءات العالمية

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