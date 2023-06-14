الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة بنها: التوسع فى استصلاح الأراضى عزز تقدم مصر زراعيًا

رئيس جامعة بنها الدكتور
رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة

ثمّن رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة، دور الدولة في دعم قطاع الزراعة في كافة المجالات، على رأسها مشروعات التوسعات الرأسية والأفقية واستصلاح الأراضي، والعودة للتعامل بمستندات التحصيل والاعتمادات المؤسسية التي أدت إلى الإفراج عن البضائع المكثفة وقلة الطلب على الدولار وزيادة الإنتاج.

وقال رئيس الجامعة، اليوم، إنه شارك بجلستي لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالأسبوع الثالث للحوار الوطني، حيث استعرض الوضع الراهن، ونقاط القوة والفرص المتاحة لتطوير قطاع الزراعة، والإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن جهود الدولة المصرية الكبيرة في الفترة الماضية المتمثلة في التوسعات الأفقية والرأسية بالزراعة واستصلاح الأراضي وعلى رأسها نصف مليون فدان في سيناء والدلتا والضبعة، أدت إلى دفع عجلة التقدم في الزراعة وخففت من وطأة تأثيرات الأزمات العالمية الأخيرة مثل وباء "كورونا" والتغيرات المناخية.

وأشاد بتبني الدولة فكر إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة، لترشيد استهلاك مياه النيل، وكذلك توجهها للاستزراع السمكي لتوفير نوع من أنواع البروتين للمساعدة في الأمن الغذائي، قائلا: "لدينا إرادة سياسية وقيادة واعية تدعم جميع القطاعات".

وأكد ضرورة تعظيم التكامل بين القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الري أو الصناعة من أجل إحداث أثر إيجابي، وأوصى بزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال وسائل التحسين الوراثي وإنتاج نماذج منتخبة من السلالات الحيوانية والتقاوى لتعظيم إنتاج اللحوم والنباتات، وكذلك تحسين هياكل قطاع الزراعة وتعديل قانون الزراعة.

وأوصى بضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات البشرية المتوافرة، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، والاستفادة من دور التعاونيات في الإرشاد الزراعي والبيطري، وتعزيز دور الجامعات ومراكز البحوث للاضطلاع بدورها في هذا المجال، ومساعدة الفلاحين وجذب المستثمرين.

الدولة في دعم قطاع الزراعة رئيس جامعة واستصلاحات الأراضي عززت التقدم في الزراعة ألبوم

الأكثر قراءة

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

بالدرجات.. تنسيق الثانوية العامة 2023 والمدارس الفنية بجميع مراكز بني سويف

الرئيس السيسى عن محور المحمودية: "أسيبه كده ولا نطوره والدنيا تبقى صعبة شوية"

عن حجم العمل.. الرئيس السيسى لـ وزير المالية: "متجيش تقولى مفيش فلوس"

مدبولى: مشروع مضاعفة طاقة صوامع التخزين جنب مصر "أزمة غذائية كبيرة"

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى