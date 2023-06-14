حبس المتهم بقطع أذن شخص في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالتعدى على شخص وإصابته بجرح قطعى فى الأذن بسبب خلافات بينهم حول ثمن خاتم بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، بقيام "طالب- مقيم بذات دائرة القسم" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح قطعى بالأذن" بسبب خلاف بينهما حول بيع وشراء خاتم خاص بالمُبلغ، استلمه منه المشكو في حقه وتهرب من سداد قيمته.

وفحصت الأجهزة الأمنية وتبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بالتعدي بالضرب على الشاكي، ونفي إحداث إصابته المنوه عنها، وأنه هو من قام بإصابة نفسه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.