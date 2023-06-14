خلال 9 سنوات من حكم السيسي ..«المعصرة» قرية نموذجية وباكورة «حياة كريمة» بالمنيا

خلال 9 سنوات من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،، كان لمحافظة المنيا نصيب الأسد من المشروعات التنموية والخدمية والتي كانت بمثابة نقلة حضارية لم يكن أشد المتفائلين يحلم بها هذه المشروعات التى طالت أهالي القري من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري فكانت أولي ثماره قرية المعصرة بمركز ملوي والتي تم الإعلان عن أنها القرية النموذجية الأولي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد خلال مارس الماضي أفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية المعصرة التي تم الإنتهاء منها ضمن أعمال المرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية.

وشهدت المعصرة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة ، نهضة كبري بانشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والذي يضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان ، بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من انشاء مركز شباب المعصرة (مبنى ـ ملعب ـ سور) - انشاء جديد، كما تم الانتهاء من انشاء وحدات للإسعاف - انشاء جديد، والانتهاء من اعمال رفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من توسعة 3 مدارس وهى (مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصل، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصل، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصل)، بالإضافة الى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى وهي (مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة (ث. ع) مستضاف، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، ومدرسة المعصرة الابتدائية (هيئة كير)، ومدرسة معصرة ملوى الثانوية وفرع توثيق باسم "فرع توثيق المعصرة"، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنيا، ويكون مقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة ومحطة مياه مرشحة ومشروعات صرف صحي

تستهدف المبادرة بمحافظة المنيا خلال المرحلة الأولي 5 مراكز هي: العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس بإجمالي 32 وحدة محلية و192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ 3 ألاف و482 مشروع بتكلفة تتخطي 30 مليار جنيه في مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوي معيشة حوالي 3 ملايين مواطن.

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