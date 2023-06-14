الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالتعدى على آخر فى حدائق القبة

متهمون
متهمون

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على آخر وإصابته بطلق خرطوش.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة، واستخدام سلاح ناري وسقوط مصاب، وبالانتقال تبينت إصابة شخص يدعي «م. ع»، في العقد الرابع من العمر بطلق خرطوش، تم نقله إلى المستشفى للعلاج.


وكشفت التحريات عن أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه و3 أشخاص، استخدم على إثرها المتهمون «خرطوش» والذي أسفر عن إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة. 

مشاجرة حدوث غرفة عمليات شرطة النجدة

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