الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يخصص طائرة لإعادة أبناء جاليته من السودان

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، عن استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأبناء الجالية العراقية في السودان، فيما أشار إلى أنه قرر تخصيص طائرة لإعادتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقيّة العالقين في السودان، مبينًا أنه وافق على تخصيص طائرة نقل جويّ لإعادتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن خلية الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة بوزارة الخارجية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تتابع باهتمام توجيه رئيس الوزراء وبدأت بالإجراءات العاجلة بهذا الشأن.

وزارة الخارجية العراقية محمد شياع السوداني العراق السودان الجالية العراقي ة

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