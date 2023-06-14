العراق يخصص طائرة لإعادة أبناء جاليته من السودان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، عن استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأبناء الجالية العراقية في السودان، فيما أشار إلى أنه قرر تخصيص طائرة لإعادتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقيّة العالقين في السودان، مبينًا أنه وافق على تخصيص طائرة نقل جويّ لإعادتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن خلية الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة بوزارة الخارجية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تتابع باهتمام توجيه رئيس الوزراء وبدأت بالإجراءات العاجلة بهذا الشأن.