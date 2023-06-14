الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة لمتابعة سير العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد الغريب مدير مرفق الإسعاف، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لاستعراض ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بسير العمل داخل مرفق الإسعاف بمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء، اطمأن محافظ بورسعيد على تقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى،  كما تأكد من سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت. 

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال الإسعاف وجهودهم المتواصلة لسرعة إسعاف المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم، مؤكدا أن رجال الإسعاف يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنقاذ المرضى، مثنيا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسعاف في محافظة بورسعيد، فضلا عن تزويده بأحدث الوسائل الصحية لإسعاف المرضي، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، وجه الدكتور محمد الغريب مدير مرفق الإسعاف، الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لسير العمل داخل مرفق الأسعاف ببورسعيد، وتقديم الدعم الكامل بما يحقق أفضل خدمة صحية للمواطن.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اعلى مستوى استقبل الإسعافية التواصل مع المواطني الخدمات الإسعافية الدعم الكامل

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