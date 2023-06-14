منظمة العمل الدولية تبدأ قمة عالمية في جنيف حول تعزيز العدالة الاجتماعية

بدأت منظمة العمل الدولية في جنيف، اليوم الأربعاء، القمة العالمية التي تنظمها بمشاركة 17 من رؤساء الدول والحكومات والمدير العام لمنظمة العمل الدولية وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمات أصحاب العمل والعمال إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، الذي سيوجه كلمة إلى القمة.

وقالت المنظمة- في بيان -إن المشاركين سيناقشون السياسات والإجراءات التي يمكن أن تعزز العدالة الاجتماعية وتسليط الضوء على الدور الرئيسي للعدالة الاجتماعية في خلق عالم أكثر استدامة وإنصافا.

ولفتت المنظمة إلى أنه بالإضافة إلى خطابات القادة فإن أجندة القمة تشتمل على أربع لجان رفيعة المستوى تركز على قضايا مختلفة ذات صلة بتوسيع العدالة الاجتماعية ، كما ستتناول مقترح تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية وهي مبادرة متعددة الأطراف رحب بها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في مؤتمره خلال الدورة التي عقدت في مارس الماضي.

يذكر أن القمة تنعقد ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية 111 والتي تستمر حتى بعد غد الجمعة ويشارك فيها ممثلون من 187 دولة يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، ويناقشون كافة ما يتعلق بقضايا العمل الراهنة في العالم والتحديات التي تواجه أسواق العمل.

وكان مؤتمر العمل الدولي اعتمد بأغلبية 447 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 7 دول عن التصويت ميزانية وبرنامج عمل المنظمة لعامي 2024 و2025.