الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يخصص فقرة تدريبات لتأهيل اللاعبين.. وتدريبات فنية للحراس استعدادًا لفاركو

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش المران الذي أُقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشهد الجزء الأول فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبًا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم، في إطار البرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

خماسي حراسة مرمى الزمالك يخوضون فقرة تدريبات فنية خاصة

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وركز محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى مع محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز خماسي حراسة المرمى على بعض الجوانب الفنية منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل المناسب للاعبين ، بالإضافة إلى التصدي للتسديدات  من مسافات  مختلفة، بجانب أمور أخرى.

وحرص محمد عبدالمنصف على منح الخماسي تعليمات فنية ونصائح بشكل مستمر خلال الفقرة الفنية الخاصة.

بلحاج يشارك في كل فقرات تدريب الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب  ، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي.

وانتظم بلحاج في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بعد العودة من إسبانيا يوم الاثنين الماضي  بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك اليوم بشكل كامل في جميع فقرات المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الكولومبي خوان كارلوس خلال الفترة الحالية محمد عبد المنصف مواجهة فاركو أحمد بلحاج

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