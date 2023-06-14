"التضامن": تدشين المرحلة الأولى من مبادرة "العمر الذهبى" لكبار السن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت محافظة دمياط تدشين المرحلة الأولى للمبادرة بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات: دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية.

وتأتي مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن في إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد كبار السن اهتمامًا متزايدًا من الدولة، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021، حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.

وتهدف مبادرة "العمر الذهبي" إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

وشهد فعاليات إطلاق المبادرة حسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومحمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، والداعية مصطفى فتح الله، والشيخ أحمد المصري، مدير إدارة الأوقاف بدمياط.

وتضمن برنامج الاحتفالية التي أُقيمت بمجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة مشاركة الفرق الاستعراضية بقصر ثقافة دمياط، وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية، وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصري.

وعلى هامش الاحتفال، تم افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية.