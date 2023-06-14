الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لأمن واستقرار العراق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان: "السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق"، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء "الإسكان والتجارة والكهرباء"، ومحافظ البنك المركزي للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، صرّح بأن رئيس الوزراء العراقي أشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، منوهًَا بأن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

صحيفة الأنباء الكويتية الرئيس عبدالفتاح السيسي العراق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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