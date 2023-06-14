بلدية المحلة يواجه دكرنس وطنطا يستضيف المنصورة فى صراع الصعود لدورى الأضواء

يسدل الستار اليوم، على منافسات المجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، حيث تُلعب مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير، والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الصاعد للدوري الممتاز والفريق الذي سيحتل المركز السادس، ويخوض دورة فاصلة مع الفريقين اللذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الأولى والثانية، ويتأهل منها فريقان لدوري المحترفين الذي سيتم تطبيقه الموسم المقبل.

بلدية المحلة المتصدر برصيد 55 نقطة بقيادة أحمد عبد الرءوف سيحل ضيفا على فريق دكرنس الثالث برصيد 52 نقطة بقيادة حسام عبد العال، ويستضيف طنطا الثاني برصيد 54 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق المنصورة.

ويصعد بلدية المحلة للدوري الممتاز في حالة فوزه على دكرنس دون انتظار نتيجة مباراة طنطا والمنصورة، كما يصعد البلدية في حالة التعادل وهزيمة طنطا أمام المنصورة.

ويصعد طنطا للممتاز في حالة فوزه على المنصورة وهزيمة البلدية أمام دكرنس. وفي المقابل صعود دكرنس مرتبط أولا بفوزه على بلدية المحلة وانتظار نتيجة مباراة طنطا والمنصورة

وفي حالة فوز دكرنس على بلدية المحلة وتعادل طنطا مع المنصورة تتساوى الفرق الثلاثة في رصيد 55 نقطة، ويتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وفي هذه الحالة يصعد دكرنس؛ لأنه جمع 7 نقاط بالفوز على طنطا في الدور الأول والبلدية في الدور الثاني، وتعادل مع البلدية في الدور الأول وخسر أمام طنطا في الدور الثاني، بينما جمع طنطا 5 نقاط بالفوز على دكرنس في الدور الثاني والهزيمة أمامه في الدور الأول والتعادل مع بلدية المحلة مرتين وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط من التعادل مع طنطا مرتين ومع دكرنس في الدور الأول والهزيمة أمامه في الدور الثاني.

وفي حالة فوز دكرنس على بلدية المحلة وهزيمة طنطا أمام المنصورة يتساوى دكرنس وبلدية المحلة في رصيد 55 نقطة، ويصعد دكرنس لتفوقه على البلدية في المواجهتين المباشرتين بينهما بالتعادل 1-1 في الدور الأول والفوز في الدور الثاني.

وفي صراع المنافسة على المركز السادس يتساوى فريقا بروكسي وكفر الشيخ في رصيد 45 نقطة وسيحل بروكسي ضيفا على فريق نبروه ويستضيف كفر الشيخ فريق الحمام. ويكفي بروكسي الفوز لاحتلال المركز السادس حتى لو فاز كفر الشيخ على الحمام؛ لأنه في حالة تساوي بروكسي وكفر الشيخ في رصيد النقاط يحتل بروكسي المركز السادس لتفوقه في مجموع مباراتيه مع كفر الشيخ، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي وفاز بروكسي في الدور الثاني بهدف دون رد.

في المقابل لا بديل أمام كفر الشيخ لاحتلال المركز السادس سوى الفوز على الحمام، وتعثر بروكسي أمام نبروه، كما يحتل كفر الشيخ المركز السادس في حالة تعادله مع الحمام وهزيمة بروكسي أمام نبروه .

باقي مباريات الأسبوع الثلاثين ستكون تحصيل حاصل، حيث يلتقي الأوليمبي مع بايونيرز وسبورتنج مع أبوقير للأسمدة وهلال مطروح مع المصري بالسلوم والمجد السكندري مع الجمهورية شبين.