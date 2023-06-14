الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون لـ"الشاهد": القنصلية الأمريكية بالإسكندرية طلبت منا مشاركة الإخوان فى رابعة

يونس مخيون
يونس مخيون

كشف الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن تراجع موقف الإخوان عن عرض مبادرة للخروج من رابعة ووقف الحرب الإعلامية ضدهم والتي وافق عليها وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هناك قوى خارجية غزتهم وأنها ستدعمهم طالما هم في الميدان.

وأضاف “مخيون”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القنصلية الأمريكية في الإسكندرية طلبت منهم صراحة النزول مع الإخوان، بعدما طلبت الزيارة في المقر وقالت لم "ليه ماتنزلوش دا من مصلحتكم إنكم تنزلوا"، مؤكدًا أنهم كانوا يعرفون هدفهم لأنهم لايريدون مصلحتهم ولكنهم كانوا يريدون مد أمد الصراع، وإنهيار البلد، والفوضى الخلاقة. 

موقفنا كان ثابتًا وأمريكا لن تحركنا

وأوضح أن موقفهم كان ثابتًا وأمريكا ليست هي من تحركهم  وأول شيء الوطن ولن يذهبوا للكونجرس مثلهم، بعدما اتهموهم بالعمالة وذهبوا هم للكونجرس، ويتم استقبالهم فيه، مشيرًا إلى أنه على منصة رابعة خرج أحدهم وقال "الله أكبر أسطول أمريكا تحرك في البحر احمر"، لكي ينصر الإخوان وبدأ التهليل بالميدان، وآخر يقول  "الله أكبر الجيش المصري انقسم" فهل يفرح أحد بانقسام الجيش المصري. 

وأشار إلى أنه كان برابعة أمورًا عجيبة مثل “جبريل نزل من السماء، ومحمد مرسي صلى بالنبي”، أشياء غريبة، وكان خطابًا سلبيًا جدًا.

يونس مخيون القنصلية الأمريكية الإخوان قوى خارجية مد أمد الصراع

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