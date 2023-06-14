الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون يكشف لـ"الشاهد" قصة مشروع الإخوان عن 100 ألف شهيد لإخراج مرسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الشيخ ياسر برهامي، قطع اعتكافه لمقابلة وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي، وعرض عليه مبادرة "سليم العوا" لتنحي مرسي وتعيين رئيس الوزراء لحين إجراء انتخابات رئاسية، مؤكدًا أن "السيسي" قال له إنه ليس لديه مانع لو وافقت القوى السياسية ولكنها رفضت.

وأضاف الدكتور يونس خيون، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشيخ ياسر برهامي، فوجئ برسالة من قيادات الإخوان، تقول: "نتظرك في رابعة أنت وإخوانك وسنحملكم على الأعناق"، وتساءل من أين تريدون مبادرة سليم العوا، وتريدون الحشد لاستمرار الاعتصام".

تفاصيل موافقة السيسي على مبادرة الشيخ حسان

وتابع: "نفس الأمر حدث مع مبادرة الشيخ محمد حسان، فقد ذهب وهو و6 أشخاص معه من الدعاة الكبار، وعلماء الأزهر وأنصار السنة، وتقبلوا في رابعة، وقال لهم: "يا إخوانا عايزين إيه ماهي مطالبكم؟"، فقالوا إن لديهم 3 مطالب والثلائة وافق عليهم الرئيس السيسي، وهم: وقف الحرب الإعلامية، وعدم فض رابعة بالقوة، وإخراج الناس من السجون، وتقابلوا مع وزير الدفاع ووعدهم بعدم الفض بالقوة، وقال يسجنوا حتى لو 10 سنوات  حتى لا يعطلوا المصالح ويوقفوا الطرق، وسنوقف الحرب الإعلامية وهم يوقفون السب على المنصات، ولكن إخراج السجون ليس بيده ولكنه بيد القضاء".

وأشار إلى أنهم استبشروا جدًا، وكان ذلك يوم الخميس، وذهبوا البست إليهم، وكانوا فرحين لأن الرد إيجابي، وجلسوا مع الأشخاص التي طلبت منهم الوساطة وقالوا: “من طلب منكم الوساطة، لقد جهزنا 100 ألف شهيد لعودة محمد مرسي”، وطلبوا من الشيخ حسان أن يصعد للمنصة فقال: “لو أعلم أن فيه خيرًا لصعدت”.

يونس مخيون الشيخ حسان عبدالفتاح السيسي ياسر برهامي 100 ألف شهيد عودة محمد مرسي

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